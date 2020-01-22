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Политический казус: Меркель "потеряла" Путина во время фотоссесии

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Sputnik Узбекистан
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Неловкая ситуация попала в объектив камер перед началом международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии.

Участники конференции готовились к протокольной фотосессии, когда вдруг выяснилось, что на площадке, где должен был стоять президент РФ Владимир Путин, пусто.

© Sputnik / Евгений Биятов
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На кадрах видно, как это озадачило стоявших рядом европейских коллег. Первой спохватилась канцлер Германии Ангела Меркель. Она поинтересовалась у генсека ООН Антониу Гутерреша, рядом с которым и должен был стоять российский президент.

Беспокойство выразил и президент Франции Эмманюэль Макрон, который первым подошел к Путину, когда тот появился.

Оказалось, что Путин задержался перед началом в кулуарах с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Как мировые политики приветствовали главу российского государства, смотрите в видео.

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Теги:
ЕС, Германия, Россия, Владимир Путин, Ангела Меркель



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