Политический казус: Меркель "потеряла" Путина во время фотоссесии

Неловкая ситуация попала в объектив камер перед началом международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии.

Участники конференции готовились к протокольной фотосессии, когда вдруг выяснилось, что на площадке, где должен был стоять президент РФ Владимир Путин, пусто.

На кадрах видно, как это озадачило стоявших рядом европейских коллег. Первой спохватилась канцлер Германии Ангела Меркель. Она поинтересовалась у генсека ООН Антониу Гутерреша, рядом с которым и должен был стоять российский президент.

Беспокойство выразил и президент Франции Эмманюэль Макрон, который первым подошел к Путину, когда тот появился.

Оказалось, что Путин задержался перед началом в кулуарах с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Как мировые политики приветствовали главу российского государства, смотрите в видео.