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"Театр комедии": Гаспарян о реакции оппозиции на смену правительства РФ

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Тема:
Отставка правительства РФ (9)
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Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым на прошлой неделе ушло в отставку. Вчера новый премьер-министр Михаил Мишустин представил обновленный состав правительства. Почти половина министерств получила новых руководителей.

"Меня, даже безотносительно того, что я много лет погружен в политические процессы, интересовало бы, какие изменения произошли в экономическом, социальном блоках — а они там действительно есть. Но подавляющее большинство обсуждает отставку министра культуры Владимира Мединского", — отметил политический эксперт Армен Гаспарян.

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"То есть вопросов, связанных с Минздравом, Минтруда, Миннауки не возникло. И я могу понять, когда этим занимаются дегенераты в некоторых сегментах соцсетей: фамилия Мединского — наверное, единственная, которую они усвоили за все эти годы. Но когда я то же самое наблюдаю в зарубежных СМИ, возникает целый ряд вопросов. Они вообще хорошо себе представляют структуру власти в России?" — сказал Гаспарян.

"Я бы на их месте поинтересовался более важными нюансами. Например — как будут проистекать переговоры по газу, что ждет экономику в формате СНГ, что поменяется в контуре Министерства иностранных дел, учитывая нездоровый ажиотаж вокруг России. Но их ничто не волнует", — заявил эксперт.

"Параллельно продолжается парад дебилов. Оказывается, у нас в отставку правительство отправили все, кроме Путина. Чиновники ЕС ликуют: "Свершилось! не пропал наш скорбный труд!", еще Бог знает кто, в том числе в России. И все они, оказывается, "сносили" это правительство. Это свидетельствует, на мой взгляд, о глубинном кризисе в одном министерстве — здравоохранения", — отметил эксперт.

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Пора требовать, чтобы новый министр первым же указом вернул карательную психиатрию и начал лечить людей, заявил Гаспарян.

Кроме того, отметил эксперт, в медиасфере обсуждается не будущее страны с новым правительством, а то, как эти нуждающиеся в медпомощи люди "все вместе отправляли в отставку Дмитрия Анатольевича Медведева".

"Здесь, выражаясь театральным языком, должен быть занавес. Все встают, хлопают и уходят — чтобы больше в этот провинциальный театр комедии теней никогда не приходить", — сказал эксперт.

Подробнее смотрите в видео.

Тема:
Отставка правительства РФ (9)

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Теги:
Видео, Премьер-министр, министры, политика, Россия, Правительство РФ



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