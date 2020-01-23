Космическая пыль в глаза: США готовятся к "звездным войнам" в камуфляже

В США по личному приказу президента Дональда Трампа создан новый род войск, который будет заниматься защитой американских интересов в космосе. Чем ответит Россия — узнаете из видео.

Пока в штат Космических войск США входят 200 человек. Однако в военном бюджете страны на этот год на их содержание заложено 40 миллионов долларов.

Казалось бы — все очень серьезно. Но без неловких ситуаций не обошлось: новая форма войск породила шквал шуток в Сети. В частности, пользователей удивил ее зеленый цвет, более подходящий для леса.

​​"Как много деревьев вы ожидаете найти в космосе?" — поинтересовался один из комментаторов.

Впрочем, подобные насмешки не влияют на стратегию США по милитаризации космоса. Союзники по НАТО уже давно признали его новым военным фронтом.

"Космические силы будут очень важным компонентом нашей обороны и, честно говоря, нашего нападения, и это будет очень важно для нашей страны. Так что мы гордимся этим", — заявил Дональд Трамп.

Чтобы оправдать выделение огромной суммы на на создание нового рода войск, в американской разведке заявили, что Россия и Китай якобы угрожают безопасности США.

Однако в Москве многократно призывали мировое сообщество укрепить доверие и даже внесли в ООН несколько резолюций против милитаризации космоса, принять которые США отказались.

Подробнее смотрите в видео.