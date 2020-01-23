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Как работает в Москве консульский отдел при посольстве РУз — видеоэкскурсия

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В российской столице открылось новое здание консульского отдела при посольстве Узбекистана. Просторный комплекс обеспечен современной техникой и позволяет обслуживать до 250 посетителей ежедневно.

Консульский центр расположен в двухстах метрах от посольства Узбекистана - во 2-м Казачьем переулке. К услугам граждан опытные операторы, электронная очередь, а также биометрическое оборудование для оформления паспортов нового образца.

В прежнем здании для пребывания родителей с детьми не было условий - не хватало места.
Sputnik
Инновации без очередей: новый консульский отдел Узбекистана в Москве
Для посетителей с детьми работает комната матери и ребенка, где в ожидании своей очереди можно комфортно разместиться с малышом.

По словам Генерального консула при посольстве Узбекистана в РФ Мехриддина Хайриддинова, в перспективе и при необходимости консульский отдел способен принять до одной тысячи заявок за смену.

"При этом мы стараемся всем предоставить необходимые услуги, так что работаем, что называется, до последнего клиента. Все, кто сегодня пришел на прием, получат помощь или услугу", — отметил дипломат.

Как функционирует новый консульские отдел, какие возможности он предоставляет гражданам и как организована работа сотрудников и диспетчеров кол-центра, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.




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