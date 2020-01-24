Биологическая угроза: что известно о новом коронавирусе из Китая — видео

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань — столице провинции Хубэй. Позже было установлено, что возбудителем является новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Количество заболевших стремительно растет.

По официальным данным, заражены уже более 600 человек. Умерли как минимум 17 пациентов.

Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. Он быстро распространился из Уханя в другие регионы КНР, а позже — и за пределы страны: случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, Таиланде, Тайване, США.

Еще один пациент с подозрением на коронавирус был госпитализирован в Австралии.

О случая возможного заражения сообщали в России и Беларуси, однако диагнозы не подтвердились.

В настоящее время Ухань и соседний с ним Хуанган закрыты: ограничен въезд и выезд, не работают общественный транспорт и многие городские объекты.

Другие страны, в том числе Узбекистан, вводят дополнительные проверки в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

Вакцины от коронавируса пока нет.