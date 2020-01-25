Владимир Путин поднял фуражку офицера палестинского караула

В Палестине Владимир Путин поднял упавшую фуражку офицера караула. Смотрите на видео Sputnik, как это произошло.

Это 10-секундное видео разлетелось по социальным сетям в считанные минуты после того, как была произведена съемка.

Своим жестом президент России продемонстрировал уважение к караульным войскам Палестины. Проходя по коридору, глава России наклонился и поднял упавшую на пол фуражку офицера караула. Затем надел головной убор на молодого человека.

Напомним, похожий случай произошел с Трампом. В середине 2017 года в сети появилось видео, на котором президент США безуспешно пытался помочь военнослужащему, чью фуражку сносило ветром вращавшихся лопастей вертолета.