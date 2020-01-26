Что творилось в Турции во время сильнейшего землетрясения — видео

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в 20:55 по местному времени. Эпицентр находится в районе города Сивридже провинции Элязыг.
Что происходило в момент катаклизма- смотрите в видео.
Вечером в Турции произошло сильное землетрясение. Погибли как минимум 20 человек, 1015 получили ранения.
Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в 20:55 по местному времени. Эпицентр находится в районе города Сивридже провинции Элязыг.
Что происходило в момент катаклизма- смотрите в видео.
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Мощное землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло накануне. Эпицентр подземных толчков находился в районе города Сивридже провинции Элязыг. Число погибших достигло 20 человек, 1015 получили ранения.
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