Что творилось в Турции во время сильнейшего землетрясения — видео

Вечером в Турции произошло сильное землетрясение. Погибли как минимум 20 человек, 1015 получили ранения.

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в 20:55 по местному времени. Эпицентр находится в районе города Сивридже провинции Элязыг.

Что происходило в момент катаклизма- смотрите в видео.