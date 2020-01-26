14:14 26 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Видео

Что творилось в Турции во время сильнейшего землетрясения — видео

Получить короткую ссылку
155 0 0
Новости
Все новости
Все новости
CNN TÜRK
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1330/21/13302119.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200126/13302172/Chto-tvorilos-v-Turtsii-vo-vremya-silneyshego-zemletryaseniya--video.html

Вечером в Турции произошло сильное землетрясение. Погибли как минимум 20 человек, 1015 получили ранения.

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в 20:55 по местному времени. Эпицентр находится в районе города Сивридже провинции Элязыг.

Что происходило в момент катаклизма- смотрите в видео.

Теги:
землетрясение, Турция



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Женщина везет ослабевшего от голода мужа в дни блокады Ленинграда
Два с половиной года ужаса: архивные фото блокадного Ленинграда
Elazığ'daki 6,8'lik deprem kamerada: Kelime-i Şehadet getirdi
Что творилось в Турции во время сильнейшего землетрясения — видео
Послание Шавката Мирзиёева палатам Олий Мажлиса
Какие слова чаще всего звучали в послании Мирзиёева Олий Мажлису



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться