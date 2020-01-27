20:10 27 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Видео

Стихи, цветы и слезы: Ташкент почтил память защитников Ленинграда

Получить короткую ссылку
3910
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1331/60/13316078.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200127/13316247/Stikhi-tsvety-i-slezy-Tashkent-pochtil-pamyat-zaschitnikov-Leningrada.html

В 76-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда на Волгоградском кладбище узбекской столицы состоялась традиционная церемония возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь".

В торжественном мероприятии приняли участие представители Россотрудничества и дипломатической миссии, в том числе посол России Владимир Тюрденев, а также ветераны войны, общественные деятели, а также учащиеся военных учебных заведений, в частности, кадеты ташкентской специализированной школы №46.

Ветераны не без дрожи в голосе читали собственные стихи о героях блокадного Ленинграда, а также рассказывали молодежи о тех далеких событиях, о мужестве и стойкости жителей города, сохранивших Ленинград для потомков.

Кадры церемонии смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.    




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Билли Айлиш
"Грэмми-2020": необычные наряды и гости церемонии - фото
Как тебе такое, Илон Маск?! Новогодний танкодром, парк Сокольники
Зимние забавы: в московском парке сдают напрокат Т-34
Новый состав правительства Узбекистана
Новые министры — как изменилось правительство Узбекистана



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться