Стихи, цветы и слезы: Ташкент почтил память защитников Ленинграда

В торжественном мероприятии приняли участие представители Россотрудничества и дипломатической миссии, в том числе посол России Владимир Тюрденев, а также ветераны войны, общественные деятели, а также учащиеся военных учебных заведений, в частности, кадеты ташкентской специализированной школы №46.

Ветераны не без дрожи в голосе читали собственные стихи о героях блокадного Ленинграда, а также рассказывали молодежи о тех далеких событиях, о мужестве и стойкости жителей города, сохранивших Ленинград для потомков.

Кадры церемонии смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.