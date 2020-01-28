Гаспарян о речи Зеленского в Польше: он осквернил могилу своего деда

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны. Кроме того, говоря об освобождении Красной армией концентрационного лагеря Освенцим, он ни разу не упомянул Советский Союз.

"Вчера на ваших глазах Зеленский не просто высморкался в могилу своего деда, воевавшего под командованием Георгия Константиновича Жукова, а, извините, справил туда нужду, — заявил политический эксперт Армен Гаспарян. — А вы дня через два продолжите рассказывать, что он на самом деле хороший".

И это не предел, уверен Гаспарян. "Дальше будет хлеще".

"Вам Der Spiegel уже вчера все показал, когда написал, что заключенные Аушвиц-Биркенау были освобождены американцами. Потом, правда, разразился скандал, и издание принесло извинения. А параллельно с этим Европейская комиссия принимает решение о том, что этот лагерь смерти был освобожден силами с о ю з н и к о в. Против Еврокомиссии вы вчера выдали сотни твитов, а с Зеленским — ну, так получилось", — сказал Гаспарян.

По его словам, "Зелибоба" сделал все то, что творил его предшественник Петр Порошенко.

"Я вам еще год назад говорил: "Следующий будет хуже". Могу еще раз повторить, — заявил политический эксперт. — Давайте, пишите мне дальше, что я ничего не понимаю и что Зеленский себя еще покажет".

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