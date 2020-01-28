Гаспарян о речи Зеленского в Польше: он осквернил могилу своего деда

"Вчера на ваших глазах Зеленский не просто высморкался в могилу своего деда, воевавшего под командованием Георгия Константиновича Жукова, а, извините, справил туда нужду, — заявил политический эксперт Армен Гаспарян. — А вы дня через два продолжите рассказывать, что он на самом деле хороший".
И это не предел, уверен Гаспарян. "Дальше будет хлеще".
По его словам, "Зелибоба" сделал все то, что творил его предшественник Петр Порошенко.
"Я вам еще год назад говорил: "Следующий будет хуже". Могу еще раз повторить, — заявил политический эксперт. — Давайте, пишите мне дальше, что я ничего не понимаю и что Зеленский себя еще покажет".
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