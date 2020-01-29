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Хвостатый страж порядка: как уличный пес из Грузии стал звездой Интернета

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Грузинский пес по кличке Купата прославился на весь мир после того, как в Сети появилось видео, где он помогает детям перейти дорогу.

Собака стала настоящей звездой не только грузинских, но и зарубежных СМИ.

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Имя псу дал местный мясник. Купати - известное в Грузии блюдо, это пряные толстые жареные колбаски.

Кличка пришлась очень кстати. Ушастого патрульного регулярно подкармливают все жители улицы.

Местные власти даже поставили дворняжке будку, на которой красуется звезда с надписью "Народный избранник".

Подробнее о необычном уличном любимце смотрите в видеоролике.

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Теги:
Грузия, собака



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