Хвостатый страж порядка: как уличный пес из Грузии стал звездой Интернета

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1332/93/13329352.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/video/20200129/13329434/Khvostatyy-storozhila-poryadka-kak-ulichnyy-pes-iz-Gruzii-stal-zvezdoy-interneta.html
Грузинский пес по кличке Купата прославился на весь мир после того, как в Сети появилось видео, где он помогает детям перейти дорогу.
Собака стала настоящей звездой не только грузинских, но и зарубежных СМИ.
Имя псу дал местный мясник. Купати - известное в Грузии блюдо, это пряные толстые жареные колбаски.
Кличка пришлась очень кстати. Ушастого патрульного регулярно подкармливают все жители улицы.
Местные власти даже поставили дворняжке будку, на которой красуется звезда с надписью "Народный избранник".
Подробнее о необычном уличном любимце смотрите в видеоролике.