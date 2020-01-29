19:24 29 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.89
  • EUR10541.66
  • USD9563.33
Поиск
Видео

"Россия сегодня" в ПАСЕ: о притеснениях журналистов и вере в профессию

Получить короткую ссылку
48 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Concil of Europe / Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1333/21/13332189.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200129/13332359/Rossiya-segodnya-v-PASE-o-pritesneniyakh-zhurnalistov-i-vere-v-professiyu.html

На зимней сессии ПАСЕ подняли проблему угрозы свободе СМИ. Инициаторами пресс-конференции стали исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева.

Кирилл Вышинский и Елена Черышева приехали во Францию в корпоративных жилетах и привезли с собой 12-страничное изложение самых разных случаев преследований журналистов. Вышинский, который возглавлял РИА Новости Украина, больше года провел в тюрьме.

Sputnik встал на защиту свободы слова в Эстонии
© Sputnik /
"Полный беспредел": европейцам рассказали о ситуации со Sputnik Эстония

Уголовным преследованием грозили и тем, кто работал в таллинской редакции Sputnik. 

С 1 января 2020 года 35 сотрудников Sputnik Эстония были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сайт перешел на работу в чрезвычайном режиме.

Почему важно постоянно поднимать вопрос репрессий против журналистов на международном уровне – смотрите в нашем видео.

По теме

Лавров назвал возмутительным происходящее вокруг Sputnik Эстония
Жители Эстонии: приостановка деятельности Sputnik – цензура
МИД Эстонии пояснил, с чем связано притеснение журналистов
Теги:
журналисты, СМИ, Sputnik, Россия, МИА "Россия Сегодня", ПАСЕ



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Освобождение советскими войсками узников Освенцима - фотохроника
Россия сегодня в ПАСЕ: о притеснениях журналистов, тюрьме и вере в профессию
"Россия сегодня" в ПАСЕ: о притеснениях журналистов и вере в профессию
Новый состав правительства Узбекистана
Новые министры — как изменилось правительство Узбекистана



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться