"Россия сегодня" в ПАСЕ: о притеснениях журналистов и вере в профессию

На зимней сессии ПАСЕ подняли проблему угрозы свободе СМИ. Инициаторами пресс-конференции стали исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева.

Кирилл Вышинский и Елена Черышева приехали во Францию в корпоративных жилетах и привезли с собой 12-страничное изложение самых разных случаев преследований журналистов. Вышинский, который возглавлял РИА Новости Украина, больше года провел в тюрьме.

Уголовным преследованием грозили и тем, кто работал в таллинской редакции Sputnik.

С 1 января 2020 года 35 сотрудников Sputnik Эстония были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сайт перешел на работу в чрезвычайном режиме.

Почему важно постоянно поднимать вопрос репрессий против журналистов на международном уровне – смотрите в нашем видео.