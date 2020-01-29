Гаспарян объяснил заявление Кравчука о "встрече" Гитлера и Сталина

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.

"Таких людей, которым невозможно что-либо объяснить ни с первого, ни с пятидесятого раза, очень много. Раньше их расстреливали, а теперь некому. Первый президент Украинушки господин Кравчук — представитель той самой публики. Не будем мелочными, к ущербным надо относиться соответственно", — заявил политический эксперт Армен Гаспарян.

"Не будем сейчас задавать вопрос, в составе какого государства тогда находился Львов. Если встреча была, ее должны были зафиксировать. Тогда не было инстаграмов, все подряд ересь не постили. Может быть, люди лучше соображали, чем нынешнее поколение невменяемых идиотов. Но тогда существовал протокол. У глав государств были стенографисты, рядом ходили министры иностранных дел", — отметил Гаспарян.

По словам политического эксперта, он прочитал о Второй мировой войне более трех тысяч книг.

"Я согласен, это очень мало. Но я читал книги, изданные в СССР и в современной России, на Украине, в Прибалтике, Англии, США, Франции, Германии, Польше, Чехословакии, Израиле. Можно перечислять дальше. Ни в одной из этих книг, хотя их авторы — самые известные специалисты по международной политике конца 1930-х – начала 1940-х годов, такого факта нет. Откуда его взял Кравчук?" — сказал Гаспарян.

Утверждение о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове впервые прозвучало в эпоху "перестройки" в 1988 году, отметил он.

"Это был 32 года назад. Один идиот написал, а второй запомнил. И прожил с этим больше трех десятков лет. И в 2020-м оросил общественное сознание очередным "откровением". Что из этого следует? Либо, как я говорил ранее, мозг Кравчука вообще ничего не усваивает и там волшебная пустота, либо он ничего не читал. Я не знаю, что страшнее для человека, который был президентом. Пусть даже такой страны, как Украина. Тем не менее, за 32 года можно было хоть с чем-нибудь ознакомиться", — заявил Гаспарян.

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