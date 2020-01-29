Гаспарян объяснил заявление Кравчука о "встрече" Гитлера и Сталина

"Таких людей, которым невозможно что-либо объяснить ни с первого, ни с пятидесятого раза, очень много. Раньше их расстреливали, а теперь некому. Первый президент Украинушки господин Кравчук — представитель той самой публики. Не будем мелочными, к ущербным надо относиться соответственно", — заявил политический эксперт Армен Гаспарян.
По словам политического эксперта, он прочитал о Второй мировой войне более трех тысяч книг.
"Я согласен, это очень мало. Но я читал книги, изданные в СССР и в современной России, на Украине, в Прибалтике, Англии, США, Франции, Германии, Польше, Чехословакии, Израиле. Можно перечислять дальше. Ни в одной из этих книг, хотя их авторы — самые известные специалисты по международной политике конца 1930-х – начала 1940-х годов, такого факта нет. Откуда его взял Кравчук?" — сказал Гаспарян.
"Это был 32 года назад. Один идиот написал, а второй запомнил. И прожил с этим больше трех десятков лет. И в 2020-м оросил общественное сознание очередным "откровением". Что из этого следует? Либо, как я говорил ранее, мозг Кравчука вообще ничего не усваивает и там волшебная пустота, либо он ничего не читал. Я не знаю, что страшнее для человека, который был президентом. Пусть даже такой страны, как Украина. Тем не менее, за 32 года можно было хоть с чем-нибудь ознакомиться", — заявил Гаспарян.
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