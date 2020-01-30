Крушение вертолета с Коби Брайантом – видео расследования

На борту вертолета находилось девять человек, в том числе несовершеннолетняя дочь баскетболиста. Все они погибли.

Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасе, штат Калифорния, видео с места расследования ЧП опубликовал на своем YouTube-канале Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

В ролике можно увидеть обломки воздушного средства, а также работу экспертов, которые исследуют место крушения.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. По данным NTSB, перед крушением пилот попытался набрать высоту и выбраться из слоя облаков, но летательный аппарат резко накренился к земле - через 60 секунд после маневра вертолет упал и загорелся. Предполагается, что скорость падения могла составлять более 610 метров в минуту.

Как сообщил телеканал NBC News, вертолет не был оборудован системой предупреждения о возможном столкновении с землей (TAWS).

Официальных данных причин случившегося пока нет - ожидается, что расследование займет около года. Специалисты отмечают, что необходимо будет учитывать облака, туман и ограниченную видимость.

В момент крушения на борту вертолета находилось девять человек, в том числе дочь баскетболиста. В результате случившегося никто не выжил.