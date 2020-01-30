12:08 30 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.89
  • EUR10541.66
  • USD9563.33
Поиск
Видео

Крушение вертолета с Коби Брайантом – видео расследования

Получить короткую ссылку
18 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Foto : YouTube/ NTSBgov
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1333/85/13338521.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200130/13338580/Krushenie-vertoleta-s-Kobi-Brayantom--video-rassledovaniya.html

На борту вертолета находилось девять человек, в том числе несовершеннолетняя дочь баскетболиста. Все они погибли.

Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасе, штат Калифорния, видео с места расследования ЧП опубликовал на своем YouTube-канале Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

В ролике можно увидеть обломки воздушного средства, а также работу экспертов, которые исследуют место крушения.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. По данным NTSB, перед крушением пилот попытался набрать высоту и выбраться из слоя облаков, но летательный аппарат резко накренился к земле - через 60 секунд после маневра вертолет упал и загорелся. Предполагается, что скорость падения могла составлять более 610 метров в минуту.

Как сообщил телеканал NBC News, вертолет не был оборудован системой предупреждения о возможном столкновении с землей (TAWS).

Официальных данных причин случившегося пока нет - ожидается, что расследование займет около года. Специалисты отмечают, что необходимо будет учитывать облака, туман и ограниченную видимость.

В момент крушения на борту вертолета находилось девять человек, в том числе дочь баскетболиста. В результате случившегося никто не выжил.

 

Теги:
трагедия, крушение самолета, Крушение, Вертолет, Лос-Анджелес, США, США, Коби Брайант, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
Уничтожение мира за 30 минут - 5 подлодок, способных на это - фото
Гаспарян: Первый президент Украины Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера во Львове
Гаспарян объяснил заявление Кравчука о "встрече" Гитлера и Сталина
Новый состав правительства Узбекистана
Новые министры — как изменилось правительство Узбекистана



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться