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Что происходит в Ухане на самом деле? — кыргызстанка о ситуации в городе

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В Ухане, откуда распространился смертельный коронавирус, находятся 15 граждан Кыргызстана. Одна из них сняла видеоролик, в котором рассказала, что сейчас творится в городе.

Кыргызстанка Алтынай попросила не указывать ее фамилию. Девушка учится в магистратуре Классического университета Центрального Китая.

По ее словам, обстановка в городе не такая беспокойная, как все считают. Некогда многолюдные улицы действительно опустели, но люди сидят дома не только из-за риска заразиться, но и из-за празднования китайского Нового года. В городе открыты лишь продуктовые магазины.

"В Ухане люди намного спокойнее, чем те, кто находится в других городах и за пределами Китая. Здесь все нормально. Нам выдают маски, антибактериальные средства и термометры. Если у кого-то есть симптомы, мы звоним по горячей линии, приезжают врачи в костюмах и увозят человека на специальной машине. Больным советуют не ездить самим в больницу", — сказала кыргызстанка.

Она отметила, что каждый день все районы города дезинфицируют.

Девушка поделилась: сейчас местным жителям очень скучно, сидя дома.

"Недавно кто-то запустил флешмоб, выкрикнув из окна: "Держись, крепись, Ухань!". Следом все тоже начали кричать. Было очень весело", — поделилась Алтынай.

Вспышка коронавируса в Китае

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 7 783 человек, зарегистрировано 170 летальных исходов.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань в конце декабря. В январе вирус вышел за пределы страны: случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Украине, Канаде и ОАЭ.

 

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Теги:
студентка, Кыргызстан, коронавирус, Китай, вирус



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