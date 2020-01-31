Сирийская армия выбила боевиков из города Маарет-эн-Нуман — видео

Вооруженные силы Сирии освободили Маарет ан-Нуман, считавшийся крупнейшим оплотом боевиков. Как выглядит город и смогут ли его вернуть к мирной жизни — смотрите в видео.

Эксперты отмечают, что освобождение удерживаемого боевиками с 2012 года города и деблокирование участка международной трассы M5 — одна из важнейших целей военной операции армии САР, поскольку Маарет-эн-Нуман является своего рода "ключом" к освобождению Идлиба — столицы одноименной провинции.

Уже на следующий день после освобождения жители города и его окрестностей, многие из которых не были в родных местах по пять-шесть и более лет, смогли наконец увидеть свои дома. Желающих сопроводил конвой российской военной полиции, пишет РИА Новости.

На сегодня под контролем сирийских правительственных войск на территории Идлибской зоны деэскалации уже 27 населенных пунктов.