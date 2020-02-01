17:13 01 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.89
  • EUR10541.66
  • USD9563.33
Поиск
Видео

Brexit: Королевство уходит по-английски - видео

Получить короткую ссылку
50 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1335/72/13357249.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200201/13357302/Brexit-Korolevstvo-uhodit-po-angliski-video.html

Великобритания проводит последний день в Евросоюзе. Сегодня ночью Соединенное Королевство с фейерверками покинет ЕС, этот день точно войдет в историю. Почему? Смотрите на видео Sputnik.

Ночь с 31 января на 1 февраля навсегда войдет в историю – Британия официально покидает Евросоюз. В среду члены Европейского парламента быстро и без лишних споров утвердили условия выхода из ЕС: из 683 голосов только 49 выступили против, 13 воздержались.

По случаю Brexit в Лондоне пройдет настоящий праздник: в городе зажгут иллюминацию, а премьер Борис Джонсон выступит с обращением к нации и заявит о "рассвете новой эры". В честь выхода Британии из ЕС в обращение выпустят новые монеты номиналом 50 пенсов.

На монете будет тиснение с датой Brexit "31 января 2020" и фраза "Мир, процветание и дружба со всеми народами".

До конца 2020 года в отношениях Британии и Евросоюза продлится переходный период. Для политиков и переговорщиков с 1 февраля начинается работа по внедрению и разработке новых договоренностей по британской торговле, таможне, передвижениям ее граждан по ЕС и остальному миру.

Теги:
Евросоюз, Евросоюз, Евросоюз, Brexit, Великобритания, Великобритания, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Первый McDonald's в России - фотолента
Влияние коронавируса на мировую экономику
Зараженная экономика: как китайский коронавирус повлиял на мировую торговлю
Китайский коронавирус: симптомы и меры предосторожности
Китайский коронавирус: симптомы и меры предосторожности



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться