Brexit: Королевство уходит по-английски - видео

Великобритания проводит последний день в Евросоюзе. Сегодня ночью Соединенное Королевство с фейерверками покинет ЕС, этот день точно войдет в историю. Почему? Смотрите на видео Sputnik.

Ночь с 31 января на 1 февраля навсегда войдет в историю – Британия официально покидает Евросоюз. В среду члены Европейского парламента быстро и без лишних споров утвердили условия выхода из ЕС: из 683 голосов только 49 выступили против, 13 воздержались.

По случаю Brexit в Лондоне пройдет настоящий праздник: в городе зажгут иллюминацию, а премьер Борис Джонсон выступит с обращением к нации и заявит о "рассвете новой эры". В честь выхода Британии из ЕС в обращение выпустят новые монеты номиналом 50 пенсов.

На монете будет тиснение с датой Brexit "31 января 2020" и фраза "Мир, процветание и дружба со всеми народами".

До конца 2020 года в отношениях Британии и Евросоюза продлится переходный период. Для политиков и переговорщиков с 1 февраля начинается работа по внедрению и разработке новых договоренностей по британской торговле, таможне, передвижениям ее граждан по ЕС и остальному миру.