Яркая вспышка в небе — взрыв метеорита на Урале попал на видео

Вспышка оказалась очень яркой, потому что метеор разорвался на близком к Земле расстоянии. Обычно это происходит на высоте порядка 30 километров, поэтому зафиксированное на видео падение можно назвать редким.
Свидетелями завораживающего зрелища также стали жители Курганской, Омской, Тюменской и Челябинской областей.
До этого метеорит на Урале падал в 2013 году. Тогда новость о челябинском метеорите облетела буквально весь мир.
4 года назад над Уралом взорвался и упал метеорит, прославив Челябинск на весь мир. Тысячи людей увидели огненный шар и вспышки. #видео pic.twitter.com/jlpLUZGJF2— НТВ (@ntvru) February 15, 2017
В зданиях на территории Челябинской области были выбиты стекла, местные жители испытали настоящий шок. Сейчас самый большой фрагмент этого метеорита хранится в Историческом музее Южного Урала.
Челябинский метеорит: почти смешно о почти страшном https://t.co/StC5jOu3zj pic.twitter.com/ARvZcTMik2— Московский Житель ✏ (@urannews) February 15, 2016