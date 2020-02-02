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Яркая вспышка в небе — взрыв метеорита на Урале попал на видео

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В ночь на 31 января в России упал метеорит. Вспышка оказалась очень яркой, потому что метеор разорвался на близком к Земле расстоянии.

Вспышка оказалась очень яркой, потому что метеор разорвался на близком к Земле расстоянии. Обычно это происходит на высоте порядка 30 километров, поэтому зафиксированное на видео падение можно назвать редким.

Свидетелями завораживающего зрелища также стали жители Курганской, Омской, Тюменской и Челябинской областей.

До этого метеорит на Урале падал в 2013 году. Тогда новость о челябинском метеорите облетела буквально весь мир.

В зданиях на территории Челябинской области были выбиты стекла, местные жители испытали настоящий шок. Сейчас самый большой фрагмент этого метеорита хранится в Историческом музее Южного Урала.

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Теги:
Космос, Урал, Россия, метеориты



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