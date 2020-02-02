77 лет победы в Сталинградской битве: сражение, поменявшее ход войны

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77 лет назад, 2 февраля 1943 года, Красная армия разгромила немецко-фашистские войска под Сталинградом. Этот город любой ценой хотел захватить Гитлер. Сталин приказал его отстоять во что бы то ни стало.
Бои за Сталинград продолжались 200 дней и ночей. За это время Германия и ее союзники потеряли около полутора миллионов человек.
Советские войска под Сталинградом переломили ход войны и перешли в контрнаступление. Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных наград, 112 человек стали Героями СССР.