77 лет победы в Сталинградской битве: сражение, поменявшее ход войны

77 лет назад, 2 февраля 1943 года, Красная армия разгромила немецко-фашистские войска под Сталинградом. Этот город любой ценой хотел захватить Гитлер. Сталин приказал его отстоять во что бы то ни стало.

Бои за Сталинград продолжались 200 дней и ночей. За это время Германия и ее союзники потеряли около полутора миллионов человек.

Советские войска под Сталинградом переломили ход войны и перешли в контрнаступление. Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных наград, 112 человек стали Героями СССР.