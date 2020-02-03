Будто кадры из фильма-катастрофы: в Петербурге обрушился спорткомплекс

В Санкт-Петербурге 31 января во время демонтажа купола произошло обрушение крыши и части стен спортивно-культурного комплекса "Петербургский". Во время обрушения погиб рабочий - 29-летний сварщик из Петрозаводска.

На кадрах видно, как рабочие готовили здание к сносу и срезали натяжные тросы. Один из них, Матвей Кучеров, находился вне люльки и не был закреплен страховочным тросом. По данным СМИ, такое указание было дано молодому человеку, чтобы ускорить работы.

Внезапно огромное здание начало складываться буквально как карточный домик.

Молодой человек пытался добежать до люльки, но не успел. Позднее под завалами нашли его тело.

Хорошо видно, что здание разрушено почти полностью, остался небольшой фрагмент фасадной стены. В МЧС подтверждают: рухнуло 80% железобетонных и металлоконструкций. Площадь обрушения 28 тысяч квадратных метров.

СКК "Петербургский" построили к московской Олимпиаде 1980 года. Это был крупнейший спортивно-культурный комплекс в Ленинграде. Здесь не только проходили спортивные соревнования, но и давали свои концерты Depeche Mode, Мадонна и Дженнифер Лопес.

Затем власти приняли решение: комплекс не пригоден к эксплуатации и даже опасен. Его признали аварийным.

На месте СКК планируют построить новую спортивную площадку. Анонсируется, что это будет самая большая хоккейная арена в мире вместимостью 22 тысячи человек.