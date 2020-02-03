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Построили за 10 дней: как выглядит больница для больных коронавирусом в Ухане

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Строительство госпиталя "Хошэньшань" стартовало 24 января, а уже сегодня здесь готовы к приему пациентов.

Здание возводили по уже отработанной и проверенной технологии.

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По аналогичной схеме во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году в Пекине за считанные дни возвели госпиталь на тысячу пациентов.

На кадрах видно, что больница расположилась на гигантской площади - 34 тысячи квадратных метров. Она рассчитана на 1000 коек. Уже сейчас 1400 военных медиков готовы принять здесь пациентов, зараженных коронавирусом.

По последним данным, число заболевших новым видом пневмонии достигло 17 389 человек, скончались - 362.

Теги:
коронавирус, Строительство, больница, Китай



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