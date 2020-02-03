Звездный час Муроджона Ахмадалиева: откровение отца и награда от президента

Впервые узбекский боксер стал чемпионом мира сразу по двум версиям — IBF и WBA Super. На родине спортсмена встречали, как национального героя.

Встречать звезду мирового бокса в ташкентский аэропорт прибыли не только официальные лица, родные и друзья, но и сотни преданных болельщиков, переживавших за Муроджона во время тяжелейшего 12-раундового поединка.

Привыкший к победам и торжественным встречам боксер при выходе из аэропорта явно был ошеломлен таким количеством людей. Встречать героя пришли самые близкие его люди - родители и дядя.

"Я всегда знал, что он может добиться большего. Когда на Олимпиаде в Рио он завоевал "бронзу", я был недоволен. Теперь он показал, на что способен!", — заявил отец спортсмена Кахор Ахмадалиев, не скрывая радости и волнения.

Пробравшись через толпу журналистов и поклонников Муроджон отправился в Музей олимпийской славы, где спортсмену вручили заслуженные награды. Медаль "Гордость Узбекистана", а также ключи от новой квартиры и от автомобиля боксеру вручил премьер-министр республики Абдулла Арипов. Глава правительства заметил, что Ахмадалиев уже вписал свое имя в историю национального бокса, добивший уникального результата, повторив достижение американца Спинкса более чем тридцатилетней давности.

Сам виновник торжества был счастлив и смущен одновременно. Он поблагодарил соотечественников за поддержку, тренеров за те навыки и знания, которые он от них получил, а также выразил надежду, что подрастающее поколение будет следовать примеру узбекских спортсменов-чемпионов и активнее заниматься спортом, защищая честь страны на международных турнирах.

Как прошла грандиозная встреча, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.