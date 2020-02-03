Звездный час Муроджона Ахмадалиева: откровение отца и награда от президента

Встречать звезду мирового бокса в ташкентский аэропорт прибыли не только официальные лица, родные и друзья, но и сотни преданных болельщиков, переживавших за Муроджона во время тяжелейшего 12-раундового поединка.
Привыкший к победам и торжественным встречам боксер при выходе из аэропорта явно был ошеломлен таким количеством людей. Встречать героя пришли самые близкие его люди - родители и дядя.
"Я всегда знал, что он может добиться большего. Когда на Олимпиаде в Рио он завоевал "бронзу", я был недоволен. Теперь он показал, на что способен!", — заявил отец спортсмена Кахор Ахмадалиев, не скрывая радости и волнения.
Сам виновник торжества был счастлив и смущен одновременно. Он поблагодарил соотечественников за поддержку, тренеров за те навыки и знания, которые он от них получил, а также выразил надежду, что подрастающее поколение будет следовать примеру узбекских спортсменов-чемпионов и активнее заниматься спортом, защищая честь страны на международных турнирах.
Как прошла грандиозная встреча, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.