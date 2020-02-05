Страсти в Конгрессе: Трамп отказался пожать руку Пелоси, та не осталась в долгу

Во вторник президент США Дональд Трамп выступил в Конгрессе с ежегодным обращением к нации.

Перед началом своего выступления он раздал копии доклада заседавшим в президиуме вице-президенту США Майку Пенсу и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

На кадрах видно, как она протянула руку Трампу в знак приветствия, однако тот либо не заметил жест, либо проигнорировал его, пишет CNN.

После того как американский лидер завершил свое выступление, Пелоси демонстративно разорвала текст его речи и откинула бумаги в сторону.

As President Trump finished his State of the Union address, Nancy Pelosi was seen ripping up a copy of the President’s speech #SOTU https://t.co/W57vF21CVd pic.twitter.com/a1JeZFGsJR — TIME (@TIME) February 5, 2020

После она заявила журналистам, что это было "самое вежливое, что она могла сделать, учитывая возможные альтернативы".

Импичмент Трампа

В сентябре 2019 года Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Палата представителей конгресса США, контролируемая демократами, эту инициативу поддержала.

После этого рассмотрением дела занялся сенат, где большинство имеют республиканцы, выступающие за Трампа.

В феврале сенаторы проголосовали против вызова свидетелей и сбора новых доказательств. Следующее голосование станет итоговым в рамках процедуры импичмента. Оно состоится сегодня - 5 февраля.