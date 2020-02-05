Гаспарян оценил заявление Помпео о российском Крыме — видео

По данным СМИ, госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины и добавил, что мировые игроки это понимают. Россия не из тех, у кого что-то можно забрать, подчеркнул он.

"Лично я никакой новизны в словах Помпео не нашел. Спустя без малого шесть лет надо признать, что обратно этот поезд не пойдет", — сказал политический эксперт Армен Гаспарян.

При этом он отметил, что заявление госсекретаря США странным образом совпало с попытками Киева еще раз переосмыслить Минские соглашения.

"Ни в коем случае ни на что не намекаю, но в политике нет ничего случайного", — отметил Гаспарян.

Он напомнил, что 7 февраля должна состояться встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным. И на Украине решили, что эта встреча произойдет в Крыму.

"Сходите в зоопарк и подергайте зебру за хвост. Когда она вас лягнет, вы примерно почувствуете боль и отчаяние среднестатистического Мыколы от мысли о том, что Лукашенко приедет в Крым", — сказал политический эксперт.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года в результате референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказалось более 95 процентов жителей полуострова.

В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Как заявил российский лидер Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".