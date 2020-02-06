Снежная трагедия: сход лавин в Турции унес жизни 38 человек

Под снегом до сих пор находятся люди. В настоящее время в районе бедствия ведутся спасательные работы.

В провинции Ван на востоке Турции растет число погибших в результате схода двух лавин. Жертвами стали по меньшей мере 38 человек.

Сход первой лавины произошел на трассе Ван — Бахчесарай во вторник вечером, когда на дороге работала снегоуборочная машина, за которой двигался автобус с пассажирами. В результате обрушения снега микроавтобус упал с 40-метрового обрыва. Водитель машины и семь выживших пассажиров смогли вызвать спасателей.

Начались поисково-спасательные работы, задействованы были около 200 человек. И в этот момент произошел второй сход лавины. Она накрыла по меньшей мере пять автомобилей, под снегом оказалось более 50 человек, некоторые из них смогли выбраться, кто-то - нет.

Среди погибших — восемь полицейских и трое сотрудников пожарной службы. Еще двое числятся пропавшими без вести.