Гаспарян: демократы обеспечили Трампу победу на выборах — видео

"Все случилось так, как предсказывалось. Трамп уцелел, и это фейл Демократической партии если не десятилетия, то года. Ради чего были все ужимки и прыжки? Пресс-конференции, порванные в клочья тезисы, безостановочная работа CNN, вопли — это все ради чего? Чтобы республиканцы в сенате закономерно сказали, что никакого импичмента не будет? Неужели к этому волнительному действу нельзя было подготовиться лучше?", — заявил политический эксперт Армен Гаспарян.
Гаспарян даже предположил, что Пелоси — агент президента США "на полставки".
"Никакой враг не мог бы дать ему столько, сколько дала Пелоси", — отметил Гаспарян.
"Самое поразительное, что там уже нашлись невменяемые, которые сказали: "Ничего страшного! Еще что-нибудь подсоберем и успеем напакостить Трампу!". Что еще вы хотите сделать? Вы уже дали ему победу в 2020 году", — сказал Гаспарян.
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