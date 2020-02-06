Гаспарян: демократы обеспечили Трампу победу на выборах — видео

"Все случилось так, как предсказывалось. Трамп уцелел, и это фейл Демократической партии если не десятилетия, то года. Ради чего были все ужимки и прыжки? Пресс-конференции, порванные в клочья тезисы, безостановочная работа CNN, вопли — это все ради чего? Чтобы республиканцы в сенате закономерно сказали, что никакого импичмента не будет? Неужели к этому волнительному действу нельзя было подготовиться лучше?", — заявил политический эксперт Армен Гаспарян.

"Хватит ли теперь у Пелоси капиталистической совести хотя бы просто выйти и помолчать? А вообще, после такого ей только в монастырь, — сказал он. — С такими, как она, Трампу можно вообще ничего не делать, деньги на предвыборную кампанию сэкономлены".

Гаспарян даже предположил, что Пелоси — агент президента США "на полставки".

"Никакой враг не мог бы дать ему столько, сколько дала Пелоси", — отметил Гаспарян.

"Самое поразительное, что там уже нашлись невменяемые, которые сказали: "Ничего страшного! Еще что-нибудь подсоберем и успеем напакостить Трампу!". Что еще вы хотите сделать? Вы уже дали ему победу в 2020 году", — сказал Гаспарян.

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