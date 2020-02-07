Впервые в воздухе: полет обновленного "Белого лебедя" — видео

Самолетом управлял экипаж под командованием Анри Наскидянца — летчика-испытателя Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Полет проходил на высоте до полутора километров, ракетоносец находился в воздухе 34 минуты.

При модернизации самолет получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия. Кроме того, значительно увеличилась общая эффективность ракетоносца.

Передача модернизированных Ту-160М в войска запланирована на 2021 год.

Как ранее рассказывал военный обозреватель Александр Хроленко, Ту-160М способен развивать невероятную для стратегического бомбардировщика скорость — до 2 200 км/час, и по другим характеристикам также значительно превосходит западные аналоги. На ближайшие десятилетия обновленный "Белый лебедь" будет весьма полезен России как убедительный фактор сдерживания, отметил он.