"Везет же вам, и снега море": как началась встреча Путина и Лукашенко в Сочи

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу встретились в Сочи — впервые в этом году. Сначала главы государств провели беседу тет-а-тет, позднее к ним присоединились делегации.

Путин встретил белорусского коллегу на улице, выйдя к нему в красной спортивной зимней куртке. На крыльце президенты тепло поприветствовали друг друга, обнялись.

"И везет же вам! И снега море, и зима. У нас там, где я живу, почти не осталось снега. Вот тут, пониже, рядом (в резиденции в Сочи. — Прим. ред.)", — сказал президент Беларуси смеясь.

Российский лидер в ответ показал на одну из гор и отметил, что там снега еще больше.

После этого главы государств прошли в зал переговоров, где и началась их беседа в формате без галстуков.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что в ходе встречи планируется "обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства".

Лукашенко, анонсируя свою встречу с Путиным, говорил, что наступил "некий момент истины".

Встреча президентов двух стран проходит на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Беларусь главы Госдепартамента США Майка Помпео. Лукашенко даже усмотрел в реакции России на переговоры с американским политиком некий поднявшийся "скандал", о чем поспешил сообщить.

В то же время в Кремле восприняли визит Помпео как абсолютное право партнеров Москвы на реализацию суверенных отношений.