20:50 07 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
Видео

"Везет же вам, и снега море": как началась встреча Путина и Лукашенко в Сочи

Получить короткую ссылку
175 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1341/34/13413434.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200207/13413465/Vezet-zhe-vam-i-snega-more-kak-nachalas-vstrecha-Putina-i-Lukashenko-v-Sochi.html

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу встретились в Сочи — впервые в этом году. Сначала главы государств провели беседу тет-а-тет, позднее к ним присоединились делегации.

Путин встретил белорусского коллегу на улице, выйдя к нему в красной спортивной зимней куртке. На крыльце президенты тепло поприветствовали друг друга, обнялись.

"И везет же вам! И снега море, и зима. У нас там, где я живу, почти не осталось снега. Вот тут, пониже, рядом (в резиденции в Сочи. — Прим. ред.)", — сказал президент Беларуси смеясь.

Российский лидер в ответ показал на одну из гор и отметил, что там снега еще больше.

После этого главы государств прошли в зал переговоров, где и началась их беседа в формате без галстуков.

© AP Photo / Susan Walsh
Выбраны самые яркие высказывания мировых лидеров в 2019 году
Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что в ходе встречи планируется "обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства".

Лукашенко, анонсируя свою встречу с Путиным, говорил, что наступил "некий момент истины".

Встреча президентов двух стран проходит на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Беларусь главы Госдепартамента США Майка Помпео. Лукашенко даже усмотрел в реакции России на переговоры с американским политиком некий поднявшийся "скандал", о чем поспешил сообщить.

В то же время в Кремле восприняли визит Помпео как абсолютное право партнеров Москвы на реализацию суверенных отношений.

Теги:
внешняя политика, политика, переговоры, Сочи, Беларусь, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Среди служебных собак - четвероногие таких пород как немецкая овчарка, восточно-европейская овчарка, русский спаниель, лабрадор (на фото) и бельгийская овчарка.
Верный друг и острый нюх: как воспитывают служебных собак в Ташкентской области
И везет же вам, и снега море: Лукашенко приехал к Путину в Сочи
"Везет же вам, и снега море": как началась встреча Путина и Лукашенко в Сочи
Демографические данные на январь 2020 года
Население Узбекистана: рождаемость, миграция и число браков



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться