Ташкентцам знак не писан: горожане по привычке продолжают лезть под колеса

В столице начали устанавливать новые знаки под кодом 3.10 "движение пешеходов запрещено". Однако эта мера пока не изменила ситуацию — люди продолжают перебегать дорогу там, где им удобно.

Один из таких запрещающих знаков установлен в одном из самых людных мест Ташкента - напротив рынка Чорсу. На перекрестке улиц Беруний и Сакчисимон постоянно случаются ДТП, в том числе с участием пешеходов. Несмотря на то, что под оживленной магистралью есть подземный переход, десятки людей, игнорируя знаки и отчаянные сигналы автомобилистов, продолжают перебегать улицу там, где привыкли.

Водители, давно знающие и этот опасный участок, и менталитет своих соотечественников, притормаживают, пропускают бегущих нарушителей и сигналят им вслед. Однако побороть массовое игнорирование правил дорожной безопасности пока не удается. Возможно, со временем при более строгом контроле со стороны сотрудников автоинспекции охоту лезть под колеса удастся отбить у большинства горожан. Главное, чтобы люди сами осознали, что их жизнь и здоровье гораздо важнее и дороже нескольких потраченных минут на светофоре или в подземном переходе, расположенном в десятке шагов.