"Топ-10 смертельно опасных городов Европы": первые три места за Литвой

https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1341/54/13415487.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/video/20200208/13415527/Top-10-smertelno-opasnykh-gorodov-Evropy-pervye-tri-mesta-za-Litvoy.html
Официальные лица Литвы не согласились со статистикой, подготовленной американским телеканалом. Данные говорят о том, что крупнейшие города республики являются самыми криминогенными.
Американский телеканал Fox News опубликовал "Топ-10 смертельно опасных городов Европы".
Лидерами рейтинга оказались три крупнейших города Литвы – Вильнюс, Клайпеда и Каунас.
Но официальные лица республики с этой статистикой не согласились. Что именно их не устроило и как во всем этом оказалась замешана Москва – смотрите видео на Sputnik.