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"Топ-10 смертельно опасных городов Европы": первые три места за Литвой

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Официальные лица Литвы не согласились со статистикой, подготовленной американским телеканалом. Данные говорят о том, что крупнейшие города республики являются самыми криминогенными.

Американский телеканал Fox News опубликовал "Топ-10 смертельно опасных городов Европы".

Лидерами рейтинга оказались три крупнейших города Литвы – Вильнюс, Клайпеда и Каунас.

Но официальные лица республики с этой статистикой не согласились. Что именно их не устроило и как во всем этом оказалась замешана Москва – смотрите видео на Sputnik.




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