США хотят выдавить "Роснефть" из Венесуэлы

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Саудовская компания построит ветряные электростанции Председатель правления зарубежной компании также выразил намерение принять участие в тендере проекта по обновлению Сырдарьинской ТЭС на условиях ГЧП, в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией. 133

Солдат, открывший стрельбу в Таиланде, удерживает 16 заложников Рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск устроил стрельбу из автоматического оружия на улицах города Накхон Ратчасима (другое название - Корат), погибли не менее 12 человек, есть раненые. 132