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США хотят выдавить "Роснефть" из Венесуэлы

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США уже признали оппозиционного политика Хуана Гуайдо легитимным президентом и собираются дестабилизировать ситуацию в стране.

Американские чиновники рассматривают введение санкций против российской нефтегазовой компании "Роснефть" из-за ее работы в Венесуэле.

В Белом доме считают "Роснефть" одним из главных "спонсоров" властей латиноамериканской республики. В Вашингтоне пытаются свергнуть действующего законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. США уже признали оппозиционного политика Хуана Гуайдо легитимным президентом и собираются дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее Дональд Трамп уже ввел ряд санкций против Венесуэлы и фактически организовал экономическую блокаду страны.

Какие цели преследуют США в Венесуэле - смотрите в нашем видео.




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