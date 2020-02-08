США хотят выдавить "Роснефть" из Венесуэлы

Американские чиновники рассматривают введение санкций против российской нефтегазовой компании "Роснефть" из-за ее работы в Венесуэле.
В Белом доме считают "Роснефть" одним из главных "спонсоров" властей латиноамериканской республики. В Вашингтоне пытаются свергнуть действующего законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. США уже признали оппозиционного политика Хуана Гуайдо легитимным президентом и собираются дестабилизировать ситуацию в стране.
Ранее Дональд Трамп уже ввел ряд санкций против Венесуэлы и фактически организовал экономическую блокаду страны.
Какие цели преследуют США в Венесуэле - смотрите в нашем видео.