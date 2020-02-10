Кто во что горазд: самые нелепые обвинения в адрес России — видео

Россию то и дело в чем-нибудь обвиняют: то во вмешательстве в американские выборы, то в краже, то в искажении истории.

Москву опять подозревают во "вмешательстве" в американские выборы. На этот раз кремлевский след якобы обнаружили в штате Айова. Там в понедельник прошли праймериз в формате кокусов — собраний избирателей, однако об окончательных результатах местный штаб Демократической партии сообщил лишь в пятницу. Причиной стали проблемы с программным обеспечением.

До этого французский президент Эммануэль Макрон предъявил РФ претензии в переписывании истории Второй мировой.

"Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории", — сказал Макрон во время выступления перед студентами в Кракове.

А еще зарубежным политикам всюду мерещатся шпионы, варвары и воры.

Подборка самых нелепых обвинений в адрес Москвы за последнее время — в видео Sputnik.