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Два катера столкнулись на огромной скорости в Таиланде - видео удара

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200210/13432487/Dva-katera-stolknulis-na-ogromnoy-skorosti-v-Tailande-video-udara.html

В Сети появилось видео момента столкновения скоростных катеров в Таиланде, в результате которого погибли двое детей .

У восточного побережья таиландского острова Пхукет произошел трагический инцидент, который заснял кто-то из очевидцев. На кадрах видно, как два катера на полной скорости сталкиваются друг с другом, не успевая разойтись в разные стороны.

На одном из катеров был только тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов. Известно, что одно моторное судно принадлежит фирме, которая регулярно перевозила российский туристов.

В результате ЧП погибли двое детей из России шести и двенадцати лет. Также насчитываются 21 пострадавший россиянин и три гражданина Таиланда, из них несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницы острова, при этом часть граждан РФ уже выписалась из медицинских учреждений.

Гибель двух российских детей подтвердили в одном из госпиталей города Пхукета. 

Теги:
Таиланд, Происшествие, видеоролик, Видео



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