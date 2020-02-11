Гаспарян: Трампу стоит проверить, куда идут деньги на противостояние России

Россия и Китай оказались на первых местах в списке угроз, представленном в новой стратегии американской разведки на 2020-2022 годы.

"Что бы ни происходило в мире, у Госдепартмента США и Белого дома, неделимых, как Маркс и Энгельс или Леннон и Маккартни, готов один ответ: надо противодействовать России. Иногда, правда, нас объединяют с Китаем, но это не столь важно", — отметил политический эксперт Армен Гаспарян.

Он также напомнил, что ранее американский Белый дом опубликовал бюджет на 2021-й финансовый год, который предполагает выделение 700 миллионов долларов на "противодействие" РФ и 24 миллионов — на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".

"Итого — 724 миллиона из карманов налогоплательщиков только на борьбу с нашим Мордором", — сказал Гаспарян.

И это только бюджет, отметил он. Всего же, с деньгами из фондов Джорджа Сороса, грантами Евросоюза и так далее, получается более миллиарда долларов в год.

"Я бы на месте Трампа спросил у этих ребяток, не хотят ли они отчитаться за "освоенные" деньги", — сказал эксперт.

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