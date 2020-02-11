Гаспарян: Трампу стоит проверить, куда идут деньги на противостояние России

"Что бы ни происходило в мире, у Госдепартмента США и Белого дома, неделимых, как Маркс и Энгельс или Леннон и Маккартни, готов один ответ: надо противодействовать России. Иногда, правда, нас объединяют с Китаем, но это не столь важно", — отметил политический эксперт Армен Гаспарян.
"Итого — 724 миллиона из карманов налогоплательщиков только на борьбу с нашим Мордором", — сказал Гаспарян.
И это только бюджет, отметил он. Всего же, с деньгами из фондов Джорджа Сороса, грантами Евросоюза и так далее, получается более миллиарда долларов в год.
"Я бы на месте Трампа спросил у этих ребяток, не хотят ли они отчитаться за "освоенные" деньги", — сказал эксперт.
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