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Как кыргызстанцы встретили жителей Казахстана, спасавшихся от беспорядков

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YouTube / Sputnik Кыргызстан
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200211/13445110/Kak-kyrgyzstantsy-vstretili-zhiteley-Kazakhstana-spasavshikhsya-ot-besporyadkov.html

Из-за массовых беспорядков на юге Казахстана несколько десятков тысяч местных жителей бежали в соседний Кыргызстан. В основном это были женщины и дети.

По данным казахстанской стороны, границу перешли порядка 24 тысяч человек, а по информации кыргызских пограничников - в два раза меньше.

Беженцев обеспечивают всех необходимым: едой, теплым ночлегом и предметами первой необходимости.

Село Масанчи, где произошли массовые беспорядки, сейчас постепенно возвращается к жизни. Некоторые из беженцев уже возвращаются домой. На родине их ожидает печальная картина: разрушенные и обгоревшие дома, засыпанные пеплом автомобили и опустевшие улицы.

Масанчи возвращается к жизни после погромов - как выглядит село сейчас
YouTube / Sputnik на русском
Разруха и руины: как сейчас выглядит казахское село, где были беспорядки

Власти Казахстана обещают восстановить сожженные дома и объекты, возместить ущерб и помочь пострадавшим с восстановлением документов.

Напомним, массовые беспорядки в двух селах Жамбылской области Казахстана начались вечером 7 февраля из-за дорожного конфликта, который произошел двумя днями ранее.

В массовой драке погибли десять человек. Также были повреждены и сожжены более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины. В беспорядках со стрельбой участвовало около тысячи человек, задержаны были 47 человек.

Ведется досудебное расследование по статьям "Организация и участие в массовых беспорядках" (от трех до 10 лет лишения свободы) и "Убийство" (от 8 до 15 лет) УК Казахстана.

Теги:
беженцы, беспорядки, массовая драка, Кыргызстан, Казахстан



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