Словом и делом: чем Ташкент поможет Китаю в борьбе с коронавирусом

Из аэропорта Ташкента в Пекин отправился спецборт с гуманитарной помощью КНР для борьбы со смертельно опасным коронавирусом. Военно-транспортный самолет доставит в Поднебесную средства индивидуальной защиты.

По словам заместителя министра иностранных дел Дилшода Ахатова, Китай и Узбекистан поддерживают стратегические отношения во всех сферах, поэтому в такое трудное для КНР время Ташкент счел просто необходимым оказать не только моральную поддержку, но и практическую помощь, направив гуманитарный груз в Пекин.

В транспортном Ил-76 - маски, респираторы, комбинезоны, перчатки и другие средства индивидуальной защиты, которые сейчас очень востребованы в КНР. По последним данным, инфекцией заразились более 40 тысяч человек, подавляющее большинство из них из Китая. Жертвами болезни уже стали свыше одной тысячи человек, но растет и число выздоровевших.

В Узбекистане не выявлено ни одного случая заражения, но в целях профилактики на двухнедельный карантин направлен 771 человек. Всего из КНР было эвакуировано почти 600 граждан.

Как готовился к вылету спецборт, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.