11:35 13 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.77
  • EUR10438.70
  • USD9539.16
Поиск
Видео

Три флагмана и одна "раскладушка": Samsung демонстрирует новинки - видео

Получить короткую ссылку
18 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200213/13458296/Samsung-pokazala-novinki-video.html

Компания Samsung на презентации в Сан-Франциско показала новую модель складного смартфона и линейку флагманов Galaxy S20.

Самое большое внимание обратили на новинку Galaxy Z Flip с раскладывающимся корпусом. У смартфона экран размером 6,7 дюйма. Складывать и раскрывать устройство можно примерно 200 тысяч раз. Стоить такой телефон будет 1 380 долларов.

Кроме того, Samsung показала линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. В нее вошли из Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.

Новинки появятся в продаже в России 13 марта. Galaxy S20 обойдется 69,99 тысяч рублей, S20+ будет на десять тысяч дороже, стоимость S20 Ultra 99,99 тысяч рублей.

Теги:
мобильный телефон, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Опрокинутые штормом Сиара строительные леса во Фрайбурге, Германия
Ураган "Киара" накрыл Европу — страшные последствия стихии
سوريا.. رتل عسكري أمريكي يتعرض للرشق بالحجارة
Военные США встретили отпор местных жителей в Сирии и открыли по ним огонь
Китайский коронавирус - обновленная информация
Коронавирус из КНР: ситуация с больными и меры профилактики



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться