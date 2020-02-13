Шестиклассник из Казахстана делает маникюр, чтобы заработать на лечение брата

Тринадцатилетний Арулат Мухаметкали — из многодетной семьи. Мальчик прошел обучение и получил сертификат начинающего мастера.

Арулат хочет помочь своему младшему брату, который в двухлетнем возрасте упал с третьего этажа. В результате полученной черепно-мозговой травмы его парализовало.

Ребенку нужна дорогостоящая реабилитация, но таких денег у семьи попросту нет.

"Я уверен, что он поправится, встанет на ноги и побежит. Я понял, что мои родители берут кредит, работают, всю силу вкладывают. Я хочу стать самым лучшим нейл-мастером. Когда я им стану, я буду лечить своего братика, буду за ним ухаживать...", - рассказал Арулат.

У Арулата появились постоянные клиенты, которые довольны работой юного специалиста по маникюру. Все заработанные деньги мальчик отдает семье.