Любовь на век: удивительная семейная история из Грузии — видео

Ноэ и Мариам женаты 75 лет, они знакомы и любят друг друга практически с раннего детства. Смотрите трогательное видео!

В грузинском селе живет необычная супружеская пара – Ноэ и Мариам Мумладзе, которым первого января этого года исполнилось по сто лет, 75 из которых они прожили в браке.

"Я очень счастлив, что мне 63 года, и я с гордостью говорю, что мои родители со мной. Мне кажется, они никогда не уйдут и всегда будут рядом", - рассказал в интервью Sputnik Грузия младший сын Давид Мумладзе.

Несмотря на то что Ноэ и Мариам женаты 75 лет, они знакомы и любят друг друга практически с раннего детства. У них пятеро детей, 11 внуков и 15 правнуков. Все они сейчас живут в разных городах Грузии, а вот сами Ноэ и Мариам предпочли остаться в родном селе.

Самому старшему ребенку двух долгожителей - 72 года, а младшему – 63.