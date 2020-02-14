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Любовь на век: удивительная семейная история из Грузии — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200214/13467315/Lyubov-dlinoyu-v-100-let-udivitelnaya-istoriya-iz-Gruzii-video.html

Ноэ и Мариам женаты 75 лет, они знакомы и любят друг друга практически с раннего детства. Смотрите трогательное видео!

В грузинском селе живет необычная супружеская пара – Ноэ и Мариам Мумладзе, которым первого января этого года исполнилось по сто лет, 75 из которых они прожили в браке.

"Я очень счастлив, что мне 63 года, и я с гордостью говорю, что мои родители со мной. Мне кажется, они никогда не уйдут и всегда будут рядом", - рассказал в интервью Sputnik Грузия младший сын Давид Мумладзе.

Несмотря на то что Ноэ и Мариам женаты 75 лет, они знакомы и любят друг друга практически с раннего детства. У них пятеро детей, 11 внуков и 15 правнуков. Все они сейчас живут в разных городах Грузии, а вот сами Ноэ и Мариам предпочли остаться в родном селе.

Самому старшему ребенку двух долгожителей - 72 года, а младшему – 63. 

Теги:
любовь, Грузия, Грузия, видеоролик, Видео



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