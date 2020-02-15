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США угрожают санкциями тем, кто намерен приобрести вооружение у России

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200215/13470663/SShA-ugrozhayut-sanktsiyami-tem-kto-nameren-priobresti-vooruzhenie-u-Rossii.html

В штатах не придумали более действенного способа защитить свой военно-промышленный комплекс кроме введения санкций против торговых партнеров России.

США грозятся введением санкций в отношении Мексики в том случае, если она решит приобрести российские военные вертолеты.

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Все это происходит потому, что американские власти обеспокоены нарастающим влиянием России на мировом рынке вооружений. В штатах не придумали более действенного способа защитить свой военно-промышленный комплекс кроме введения санкций против торговых партнеров России.

Почему в США так боятся здоровой конкуренции и что будет когда эффект от санкций утратит свой потенциал – смотрите в нашем видео.

Теги:
санкционный список, санкции, США



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