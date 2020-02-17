Лавров: США создают предпосылки для размещения своих ракет в Европе и Азии

Речь идет о ракетах средней и меньшей дальности, которые раньше были запрещены Договором о РСМД (прекратил свое действие 2 августа 2019 года).

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Штаты не скрывают того, что хотят развернуть ранее запрещенные вооружения в странах Европы, Азии и даже на островах Тихого океана.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был заключен между СССР и США 7 декабря 1987 года. О намерении выйти из него США официально объявили в начале 2019 года.

До этого (в 2014 году) Штаты неоднократно обвиняли Россию в том, что та якобы разрабатывает ракету с радиусом действия от 500 до 5500 километров. В Кремле, в свою очередь, заявляли, что ракета "Новатор 9М729" полностью отвечает требованиям договора, а США лишь ищут повод, чтобы выйти из него.

Россия выступила со встречными обвинениями и заявила, что Штаты слишком вольно трактуют те положения договора, которые им не выгодны. Вызывали вопросы и размещение американцами в Румынии и Польше наземных пусковых установок Мк-41, производство и испытания летательных аппаратов и ракет, которые, по мнению российской стороны, нарушали договор.

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1 февраля 2019 года власти США объявили о приостановке своего участия в ДРСМД и пригрозили вовсе выйти из договора, если Россия не исправится. На следующий день о приостановке участия в договоре объявил президент РФ Владимир Путин.

3 июля 2019 года Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД. 2 августа МИД РФ официально сообщил о прекращении действия договора.