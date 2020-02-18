"Только ложки привезти": звездам хоккея показали их квартиры в Ташкенте

В Узбекистан вновь прилетели легендарные хоккеисты – многократные чемпионы миры и Олимпийских игр. Менее года назад они торжественно открывали ледовый дворец "Хумо" в Ташкенте. Тогда же президент республики Шавкат Мирзиёев пообещал, что подарит российским друзьям квартиры, чтобы они чувствовали себя в стране, как дома и чаще приезжали.
"Честно говоря, когда в марте прошлого года я услышал это пожелание от уважаемого президента, то подумал: хорошая шутка. Теперь я вижу, что это совсем не так – это правда. Мы очень тронуты таким подарком — такое бывает раз в жизни", — сказал многократный чемпион мира, Заслуженный тренер России Александр Якушев, с трудом сдерживая волнение и дрожь в голосе.
Гостям тут же показали их будущие апартаменты – сдача этих корпусов в Ташкент Сити запланирована на май 2020 года. Спортсмены прошлись по комнатам, оценили обстановку и планировку своих новых квартир.
"Только ложки привезти осталось", — пошутил хоккеист.
Каменский добавил, что обязательно привезет на новоселье всю свою семью, тем более, что его супруга родом из Ферганы.
Как прошла церемония вручения сертификатов и ключей от квартир, чем удивила звездных гостей обстановка, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.