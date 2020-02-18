"Только ложки привезти": звездам хоккея показали их квартиры в Ташкенте

В узбекской столице состоялся матч с участием хоккейных легенд. Кроме того, прославленным спортсменам вручили ключи от новых квартир в Ташкент Сити.

В Узбекистан вновь прилетели легендарные хоккеисты – многократные чемпионы миры и Олимпийских игр. Менее года назад они торжественно открывали ледовый дворец "Хумо" в Ташкенте. Тогда же президент республики Шавкат Мирзиёев пообещал, что подарит российским друзьям квартиры, чтобы они чувствовали себя в стране, как дома и чаще приезжали.

"Честно говоря, когда в марте прошлого года я услышал это пожелание от уважаемого президента, то подумал: хорошая шутка. Теперь я вижу, что это совсем не так – это правда. Мы очень тронуты таким подарком — такое бывает раз в жизни", — сказал многократный чемпион мира, Заслуженный тренер России Александр Якушев, с трудом сдерживая волнение и дрожь в голосе.

Гостям тут же показали их будущие апартаменты – сдача этих корпусов в Ташкент Сити запланирована на май 2020 года. Спортсмены прошлись по комнатам, оценили обстановку и планировку своих новых квартир.

"Мы очень благодарны президенту Узбекистана и властям города за такую честь. Теперь мы гораздо чаще будем приезжать в Ташкент, со своей стороны будем способствовать развитию хоккея, юношеского спорта. Теперь, когда у нас тут появились квартиры, можно сказать, мы наполовину поселились у вас", — с улыбкой отметил легендарный хоккеист, обладатель Кубка Стенли Валерий Каменский.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Вручение ключей и сертификатов от квартир в Ташкенте звездам советского хоккея

"Только ложки привезти осталось", — пошутил хоккеист.

На вопрос журналистов, что он планирует поставить в новом доме, тот заметил, что для жизни там уже все необходимое имеется.

Каменский добавил, что обязательно привезет на новоселье всю свою семью, тем более, что его супруга родом из Ферганы.

Как прошла церемония вручения сертификатов и ключей от квартир, чем удивила звездных гостей обстановка, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.