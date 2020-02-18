00:49 18 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.77
  • EUR10438.70
  • USD9539.16
Поиск
Видео

"Только ложки привезти": звездам хоккея показали их квартиры в Ташкенте

Получить короткую ссылку
8510
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200218/13487160/Tolko-lozhki-privezti-zvezdam-khokkeya-pokazali-ikh-kvartiry-v-Tashkente.html

В узбекской столице состоялся матч с участием хоккейных легенд. Кроме того, прославленным спортсменам вручили ключи от новых квартир в Ташкент Сити.

В Узбекистан вновь прилетели легендарные хоккеисты – многократные чемпионы миры и Олимпийских игр. Менее года назад они торжественно открывали ледовый дворец "Хумо" в Ташкенте. Тогда же президент республики Шавкат Мирзиёев пообещал, что подарит российским друзьям квартиры, чтобы они чувствовали себя в стране, как дома и чаще приезжали.

"Честно говоря, когда в марте прошлого года я услышал это пожелание от уважаемого президента, то подумал: хорошая шутка. Теперь я вижу, что это совсем не так – это правда. Мы очень тронуты таким подарком — такое бывает раз в жизни", — сказал многократный чемпион мира, Заслуженный тренер России Александр Якушев, с трудом сдерживая волнение и дрожь в голосе.

Гостям тут же показали их будущие апартаменты – сдача этих корпусов в Ташкент Сити запланирована на май 2020 года. Спортсмены прошлись по комнатам, оценили обстановку и планировку своих новых квартир.

Легендарный хоккеист, заслуженный Мастер спорта СССР и Заслуженный тренер России Александр Якушев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мы так после победы на ЧМ не волновались, как в Ташкенте — Александр Якушев
"Мы очень благодарны президенту Узбекистана и властям города за такую честь. Теперь мы гораздо чаще будем приезжать в Ташкент, со своей стороны будем способствовать развитию хоккея, юношеского спорта. Теперь, когда у нас тут появились квартиры, можно сказать, мы наполовину поселились у вас", — с улыбкой отметил легендарный хоккеист, обладатель Кубка Стенли Валерий Каменский.

Вручение ключей и сертификатов от квартир в Ташкенте звездам советского хоккея
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Вручение ключей и сертификатов от квартир в Ташкенте звездам советского хоккея
На вопрос журналистов, что он планирует поставить в новом доме, тот заметил, что для жизни там уже все необходимое имеется.

"Только ложки привезти осталось", — пошутил хоккеист.

Каменский добавил, что обязательно привезет на новоселье всю свою семью, тем более, что его супруга родом из Ферганы.

Как прошла церемония вручения сертификатов и ключей от квартир, чем удивила звездных гостей обстановка, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Изображение из космоса местности в провинции Ксарип, ЮАР
Самые удивительные места нашей планеты от Google Earth - фотолента
Хоккеист и тренер Александр Якушев осматривает свою квартиру в Ташкенте
"Только ложки привезти": звездам хоккея показали их квартиры в Ташкенте
Связь и Интернет в Узбекистане — тенденции и планы
Алло, Узбекистан: ситуация с Интернетом и связью в республике



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться