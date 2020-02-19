Новые документы по катастрофе MH17 ставят под сомнение причастность России

Независимый голландский журналист Макс ван дер Верфф опубликовал материалы по расследованию крушения малазийского Boeing в 2014 году в небе над Донбассом.

Эти документы ставят под сомнение версию и, главное, якобы доказательства того, что малазийский Boeing MH17 был сбит в июле 2014 года российской ракетой.

Согласно докладу спецслужб, самолет был вне зоны досягаемости данных зенитных ракетных комплексов "Бук", расположенных в Донбассе.

Эта информация не была учтена следователями при составлении итоговых выводов расследования.

Отметим, что через три недели, 9 марта, должен начаться судебный процесс в Нидерландах, где станет известно, повлияет ли новая информация на окончательные выводы следствия.

Катастрофа в небе над Донбассом

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Расследование катастрофы ведет совместная следственная группа Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии, Малайзии.

Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), которая работает над поиском виновных в авиакатастрофе, обнародовала предварительный доклад, в котором говорилось, что Boeing был сбит с подконтрольной ополченцам территории.

В МИД РФ выразили разочарование ситуацией вокруг расследования катастрофы и заявили, что выводы группы подтверждают предвзятость следствия.