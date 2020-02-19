19:50 19 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB150.07
  • EUR10319.35
  • USD9528.49
Поиск
Видео

Новые документы по катастрофе MH17 ставят под сомнение причастность России

Получить короткую ссылку
83 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Sputnik на русском
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200219/13500784/Novye-dokumenty-po-katastrofe-MH17-stavyat-pod-somnenie-prichastnost-Rossii.html

Независимый голландский журналист Макс ван дер Верфф опубликовал материалы по расследованию крушения малазийского Boeing в 2014 году в небе над Донбассом.

Эти документы ставят под сомнение версию и, главное, якобы доказательства того, что малазийский Boeing MH17 был сбит в июле 2014 года российской ракетой.

Согласно докладу спецслужб, самолет был вне зоны досягаемости данных зенитных ракетных комплексов "Бук", расположенных в Донбассе.

Эта информация не была учтена следователями при составлении итоговых выводов расследования.

Отметим, что через три недели, 9 марта, должен начаться судебный процесс в Нидерландах, где станет известно, повлияет ли новая информация на окончательные выводы следствия.

Катастрофа в небе над Донбассом

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Глава МИД РФ Сергей Лавров о расследовании крушения МН17
© Ruptly .
Лавров ответил на обвинения в адрес РФ по делу о крушении MH17

Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Расследование катастрофы ведет совместная следственная группа Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии, Малайзии.

Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), которая работает над поиском виновных в авиакатастрофе, обнародовала предварительный доклад, в котором говорилось, что Boeing был сбит с подконтрольной ополченцам территории.

В МИД РФ выразили разочарование ситуацией вокруг расследования катастрофы и заявили, что выводы группы подтверждают предвзятость следствия.

Теги:
трагедия, Авиакатастрофа, Донбасс



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Красавицы из Бухары
Новые горизонты и решения — открытие Первого Международного авиационного форума
В Сети появились новые документы по делу о крушении MH17
Новые документы по катастрофе MH17 ставят под сомнение причастность России
Связь и Интернет в Узбекистане — тенденции и планы
Алло, Узбекистан: ситуация с Интернетом и связью в республике



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться