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Бронемашины России и США "сцепились в схватке" в Сирии - видео инцидента

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YouTube / EG VC
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200220/13504291/Bronemashiny-Rossii-i-SShA-stsepilis-v-skhvatke-v-Sirii---video-intsidenta.html

В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен конфликт между российскими и американскими военными.

Как указывает автор ролика, инцидент произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Когда именно снято видео, неизвестно.

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YouTube / RT Arabic
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На кадрах видно два бронированных автомобиля, на одном из который флаг США.

По этой же дороге движется колонна бронемашин с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль "Тигр".

Колонна США движется очень медленно, и "Тигр" пытается обогнать американский броневик, однако тот блокирует ему проезд, а затем и вовсе вынуждает его съехать с дороги в поле.

После этого обе бронемашины останавливаются.

На этом ролик обрывается.

Ни российская, ни американская стороны инцидент пока не прокомментировали.

Теги:
бронемашина, Россия, США, Сирия



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