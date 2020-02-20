Бронемашины России и США "сцепились в схватке" в Сирии - видео инцидента

В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен конфликт между российскими и американскими военными.

Как указывает автор ролика, инцидент произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Когда именно снято видео, неизвестно.

На кадрах видно два бронированных автомобиля, на одном из который флаг США.

По этой же дороге движется колонна бронемашин с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль "Тигр".

Колонна США движется очень медленно, и "Тигр" пытается обогнать американский броневик, однако тот блокирует ему проезд, а затем и вовсе вынуждает его съехать с дороги в поле.

После этого обе бронемашины останавливаются.

На этом ролик обрывается.

Ни российская, ни американская стороны инцидент пока не прокомментировали.