Бронемашины России и США "сцепились в схватке" в Сирии - видео инцидента

Как указывает автор ролика, инцидент произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Когда именно снято видео, неизвестно.
На кадрах видно два бронированных автомобиля, на одном из который флаг США.
По этой же дороге движется колонна бронемашин с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль "Тигр".
Колонна США движется очень медленно, и "Тигр" пытается обогнать американский броневик, однако тот блокирует ему проезд, а затем и вовсе вынуждает его съехать с дороги в поле.
После этого обе бронемашины останавливаются.
На этом ролик обрывается.
Ни российская, ни американская стороны инцидент пока не прокомментировали.