Самый страшный выпуск новостей: Balenciaga сняла жуткую рекламу - видео

Необычный ролик-антиутопия, транслирующий мировую повестку дня, - именно так видит Balenciaga свою новую весенне-летнюю коллекцию.

В ролике можно увидеть моделей в образах марионеток – ведущих, корреспондентов и экспертов, с ног до головы облаченных в Balenciaga.

Видеоряд к показу: засуха, экологическая катастрофа, политическая уязвимость и зловещий саундтрек группы Wolf Eyes.

Balenciaga — модный дом, изначально основанный испанцем из Страны Басков Кристобалем Баленсиагой в 1919 году, но через 14 после смерти создателя переехавший во Францию. С 2015-го бренд специализируется на выпуске антифэшн-коллекций.

Например, в 2017 году под лейблом Balenciaga появилась сумка за 120 тысяч рублей, которая просто копирует дизайн синего пакета IKEA, а в 2018-м дизайнеры выпустили куртку "бомжа".