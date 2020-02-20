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Самый страшный выпуск новостей: Balenciaga сняла жуткую рекламу - видео

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YouTube / Balenciaga
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200220/13505770/Samiy-strashniy-vipusk-novostey-Balenciaga-video.html

Коллекция весна-лето 2020 стала оригинальным выпуском вечерних новостей, а модели бренда – телевизионными марионетками. Смотрите дизайнерский взгляд на окружающую действительность.

Необычный ролик-антиутопия, транслирующий мировую повестку дня, - именно так видит Balenciaga свою новую весенне-летнюю коллекцию.

В ролике можно увидеть моделей в образах марионеток – ведущих, корреспондентов и экспертов, с ног до головы облаченных в Balenciaga.

Видеоряд к показу: засуха, экологическая катастрофа, политическая уязвимость и зловещий саундтрек группы Wolf Eyes.

Balenciaga — модный дом, изначально основанный испанцем из Страны Басков Кристобалем Баленсиагой в 1919 году, но через 14 после смерти создателя переехавший во Францию. С 2015-го бренд специализируется на выпуске антифэшн-коллекций.

Например, в 2017 году под лейблом Balenciaga появилась сумка за 120 тысяч рублей, которая просто копирует дизайн синего пакета IKEA, а в 2018-м дизайнеры выпустили куртку "бомжа".

Теги:
бренд, мода, мода, видеоролик, Видео



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