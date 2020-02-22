Хотя бы взглянуть: в Узбекистан привезли недосягаемый спортивный трофей

В Ташкенте представили одну из самых престижных футбольных наград в мире — Кубок Лиги чемпионов UEFA. В течение двух дней вживую увидеть заветный трофей смогут все желающие.

Кубок европейских чемпионов впервые посетил Узбекистан, поэтому событие вызвало огромный резонанс среди фанатов. Узбекские клубы играют в Азиатской лиге, поэтому этой награды им в принципе не завоевать, разве что какой-то успешный узбекский легионер сможет выиграть Кубок в составе европейской команды. Так что в данном случае остается только любоваться знаменитым трофеем с более чем полувековой историей.

А посмотреть есть на что: Кубок представляет собой серебряную амфору с внутренним золотым покрытием высотой 74 сантиметра и весом 7,5 килограммов. Впервые эта награда была разыграна в далеком 1955 году. Все победители выгравированы на задней стенке сосуда, в том числе и действующий чемпион турнира – английский "Ливерпуль".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Рустам Шаабдурахмонов и Максим Ефремов на презентации Кубка ЛЧ УЕФА в Ташкенте

"Кубок Лиги чемпионов UEFA в Ташкенте – это историческое событие не только для нашей страны, но и для всей Центральной Азии. Уверены, что предстоящее мероприятие надолго останется в памяти фанатского сообщества страны и региона", – заявил исполнительный директор International Beverages Tashkent Максим Ефремов.

На церемонии также выступил президент Национального Олимпийского комитета Узбекистана Рустам Шаабдурахмонов. Изюминкой презентации стало живое исполнение гимна Лиги чемпионов УЕФА оперной певицей Миленой Мадмусаевой под аккомпанемент оркестра.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Певица Милена Мадмусаева под аккомпанемент оркестра исполнила гимн Лиги чемпионов УЕФА

После презентации для журналистов и блогеров доступ к заветной награде открыли и для простых фанатов. Сфотографироваться с Кубком УЕФА можно будет 22 и 23 февраля в картинг-арене Axelon Karting Club, расположенном на территории парка "Анхор Локомотив". При этом во избежание очередей заранее была предусмотрена регистрация через Telegram-bot, который каждому участнику выдает уникальный код для доступа на мероприятие.

Первые эмоции от увиденного трофея, завораживающее живое исполнение легендарного спортивного гимна и тысячи горящих от восторга глаз – все это в сюжете Sputnik Узбекистан.