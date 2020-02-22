Лукашенко рассказал о "неожиданном предложении" Путина по нефти — видео

В пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о "неожиданном предложении" российского лидера Владимира Путина о компенсировать выпадающие из белорусского бюджета доходы от экспортных нефтяных пошлин.
Это можно сделать в том числе за счет премии российским компаниям при поставках нефти в Беларусь, уточнил он.
"Президент России позвонил (в пятницу. — Прим. ред.). Вы знаете, иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение", — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
По словам президента Беларуси, Путин предложил посчитать, сколько Минск потеряет от уменьшения таможенной пошлины в 2020-м к уровню прошлого года.
Из этого следует, что Россия готова сохранить "финансовый уровень по нефти прошлого года", заключил он. "Хоть какой-то путь к развязке тех споров, какое-то движение вперед", добавил президент Беларуси.
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