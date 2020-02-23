В Узбекистане прошла акция в честь Дня защитника Отечества

В Ташкенте прошла патриотическая акция в честь Дня защитника Отечества. Мероприятие организовано совместно Посольством РФ в Узбекистане и Россотрудничеством.

В Волгоградском мемориальном комплексе столицы военнослужащие, кадеты специализированной школы №46 и местные жители возложили цветы и венки солдатам, павшим в Великой Отечественной войне.

В мероприятии также приняли участие российские представители: и.о руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Андрей Красильников, военный атташе по вопросам обороны при Посольстве РФ в РУз Александр Земзеров и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

На патриотическую акцию были приглашены ветераны. В конце мероприятия волонтеры от Российского центра науки и культуры поздравили ветеранов с праздником и вручили памятные подарки.