"Чайка" Шеварднадзе, "Эмка" Берии и Ford из Голливуда — ретроавто в Тбилиси

В столице Грузии более 20 лет функционирует один из самых больших музеев ретро автомобилей на Кавказе. В коллекции не только образцы советского автопрома, но и заграничные образцы.

Грузинский бизнесмен Георгий Мамулашвили посвятил четверть века коллекционированию и реставрации старых машин. Теперь они доступны для обозрения всем желающим.

Среди экспанатов не только "Москвичи", "Волги" и "Жигули" различных служб и ведомств, работавшие несколько десятилейтий назад, но и вполне раритетные экземпляры и автомобили вип-персон.

Так можно воочию увидеть "Чайку", на которой ездил Эдуард Шеварднадзе, автомобиль "ГАЗ-М1", возивший главу советских спецслужб Лаврентия Берию, а также легендарный Ford A 1928 года выпуска, засветившийся в одной из культовых американских кинолент 1960-х годов. Но больше всего в музее гордятся первым в СССР пикапом - "ГАЗ-4". В мире осталось не более пяти таких машин.

Есть в коллекции музея и раритетные мотоциклы.

Все экспонаты в прекрасном состоянии и на ходу. Многие из них до сих пор участвуют в автопробегах или в съемках фильмов.

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