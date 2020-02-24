"Чайка" Шеварднадзе, "Эмка" Берии и Ford из Голливуда — ретроавто в Тбилиси

Грузинский бизнесмен Георгий Мамулашвили посвятил четверть века коллекционированию и реставрации старых машин. Теперь они доступны для обозрения всем желающим.
Среди экспанатов не только "Москвичи", "Волги" и "Жигули" различных служб и ведомств, работавшие несколько десятилейтий назад, но и вполне раритетные экземпляры и автомобили вип-персон.
Есть в коллекции музея и раритетные мотоциклы.
Все экспонаты в прекрасном состоянии и на ходу. Многие из них до сих пор участвуют в автопробегах или в съемках фильмов.
Предлагаем вам вместе с коллегами из Sputnik Грузия совершить небольшую видеоэкскурсию в прошлое.