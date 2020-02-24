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День независимости Эстонии журналисты Sputnik отметили пикетом у посольства

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200224/13532269/Den-nezavisimosti-Estonii-zhurnalisty-Sputnik-otmetili-piketom-u-posolstva.html

Шеф-редактор сайта Sputnik Эстония Елена Черышева в этот праздничный для балтийской республики день пришла к зданию дипмиссии в Москве, чтобы выразить протест против нарушения прав журналистов.

Акция в поддержку журналистов Sputnik Эстония состоялась у посольства этой балтийской республики в Москве. Дата выбрана неслучайно - 24 февраля отмечается День независимости Эстонии, однако для коллектива редакции Sputnik в Таллине он стал "днем траура".

© Sputnik / Доминик Бутен
Черышева о ситуации со Sputnik: Эстония гнобит собственных граждан
Вместо того, чтобы отметить четырехлетие работы информационного ресурса, журналисты вынуждены отстаивать свои права на свободу слова. Редакцию заставили прекратить работу с 1 января 2020 года, пригрозив коллективу уголовным преследованием в случае продолжения сотрудничества с МИА "Россия Сегодня".

К пикету у посольства также присоединился исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который не понаслышке знает, что такое цензура и борьба за свободу слова.

“Мы рассчитываем, что эстонские власти сегодня в День независимости Эстонии отреагируют на ситуацию, которая сложилась со Sputnik Эстония",— заявил он.

Как проходила акция, какие лозунги и требования на ней звучали, смотрите в сюжете Sputnik.

Теги:
Кирилл Вышинский, свобода слова, Эстония



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