День независимости Эстонии журналисты Sputnik отметили пикетом у посольства

Шеф-редактор сайта Sputnik Эстония Елена Черышева в этот праздничный для балтийской республики день пришла к зданию дипмиссии в Москве, чтобы выразить протест против нарушения прав журналистов.

Акция в поддержку журналистов Sputnik Эстония состоялась у посольства этой балтийской республики в Москве. Дата выбрана неслучайно - 24 февраля отмечается День независимости Эстонии, однако для коллектива редакции Sputnik в Таллине он стал "днем траура".

Вместо того, чтобы отметить четырехлетие работы информационного ресурса, журналисты вынуждены отстаивать свои права на свободу слова. Редакцию заставили прекратить работу с 1 января 2020 года, пригрозив коллективу уголовным преследованием в случае продолжения сотрудничества с МИА "Россия Сегодня".

К пикету у посольства также присоединился исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который не понаслышке знает, что такое цензура и борьба за свободу слова.

“Мы рассчитываем, что эстонские власти сегодня в День независимости Эстонии отреагируют на ситуацию, которая сложилась со Sputnik Эстония",— заявил он.

Как проходила акция, какие лозунги и требования на ней звучали, смотрите в сюжете Sputnik.