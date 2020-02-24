День независимости Эстонии журналисты Sputnik отметили пикетом у посольства

Акция в поддержку журналистов Sputnik Эстония состоялась у посольства этой балтийской республики в Москве. Дата выбрана неслучайно - 24 февраля отмечается День независимости Эстонии, однако для коллектива редакции Sputnik в Таллине он стал "днем траура".
К пикету у посольства также присоединился исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который не понаслышке знает, что такое цензура и борьба за свободу слова.
“Мы рассчитываем, что эстонские власти сегодня в День независимости Эстонии отреагируют на ситуацию, которая сложилась со Sputnik Эстония",— заявил он.
Как проходила акция, какие лозунги и требования на ней звучали, смотрите в сюжете Sputnik.