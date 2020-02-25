Лавров: подавление свободы СМИ стало нормой в странах Прибалтики

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. В своем выступлении министр затронул вопрос свободы слова на Западе.

Подавление свободы СМИ и ущемление прав нацменьшинств стало нормой в странах Балтии, заявил Лавров.

"Все более вольно чувствуют себя экстремистские партии, движения и группы, занимающиеся распространением идеологии нацизма, расового превосходства, дискриминации и ксенофобии", - подчеркнул глава российского МИД.

Он также раскритиковал страны Запада за то, что те фактически никак не реагируют на данные действия со стороны балтийских государств.

Латвия, Литва и Эстония на регулярной основе преследуют российских журналистов, а также собственное русскоязычное население.

Так, давлению со стороны Таллина подверглись сотрудники Sputnik Эстония, которые с 1 января были вынуждены прекратить трудовые отношения с МИА "Россия сегодня" из-за прямых угроз уголовного преследования со стороны властей балтийской республики.