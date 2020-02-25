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Лавров: подавление свободы СМИ стало нормой в странах Прибалтики

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200225/13540055/Lavrov-podavlenie-svobody-SMI-stalo-normoy-v-stranakh-Pribaltiki.html

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. В своем выступлении министр затронул вопрос свободы слова на Западе.

Подавление свободы СМИ и ущемление прав нацменьшинств стало нормой в странах Балтии, заявил Лавров.

"Все более вольно чувствуют себя экстремистские партии, движения и группы, занимающиеся распространением идеологии нацизма, расового превосходства, дискриминации и ксенофобии", - подчеркнул глава российского МИД.

Он также раскритиковал страны Запада за то, что те фактически никак не реагируют на данные действия со стороны балтийских государств.

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© Sputnik / Александр Натрускин
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Латвия, Литва и Эстония на регулярной основе преследуют российских журналистов, а также собственное русскоязычное население.

Так, давлению со стороны Таллина подверглись сотрудники Sputnik Эстония, которые с 1 января были вынуждены прекратить трудовые отношения с МИА "Россия сегодня" из-за прямых угроз уголовного преследования со стороны властей балтийской республики.

Теги:
свобода слова, СМИ, Прибалтика, МИД РФ, Сергей Лавров



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