Лавров: подавление свободы СМИ стало нормой в странах Прибалтики

Подавление свободы СМИ и ущемление прав нацменьшинств стало нормой в странах Балтии, заявил Лавров.
"Все более вольно чувствуют себя экстремистские партии, движения и группы, занимающиеся распространением идеологии нацизма, расового превосходства, дискриминации и ксенофобии", - подчеркнул глава российского МИД.
Он также раскритиковал страны Запада за то, что те фактически никак не реагируют на данные действия со стороны балтийских государств.
Латвия, Литва и Эстония на регулярной основе преследуют российских журналистов, а также собственное русскоязычное население.
Так, давлению со стороны Таллина подверглись сотрудники Sputnik Эстония, которые с 1 января были вынуждены прекратить трудовые отношения с МИА "Россия сегодня" из-за прямых угроз уголовного преследования со стороны властей балтийской республики.